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Новости

сегодня, 20:45

Кровавая драма в Ивановской области: мужчина покончил с собой на глазах жены и ребенка

После произошедшего дочь погибшего впала в шоковое состояние (фото)

О трагедии, случившейся сегодня днем на Текстильной улице в Кинешме, сообщает Кинешемец.RU. По информации интернет-издания, 37-летний мужчина после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покончил с собой. Всё произошло на глазах супруги и ребенка. После случившегося девочка пребывала в состоянии шока.

По некоторым данным, мужчина работал вахтовым методом за пределами Ивановской области. С места происшествия изъят обрез охотничьего ружья.

Фото дома, где и разыгралась кровавая драма: Кинешемец.RU



ключевые слова: самоуюийство суицид
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  • 59 минут назад
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							очередное самоубийство в вымирающем городе - области - стране
    

    
Путин - Наш президент								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев
				
сегодня, 14:02

				

				В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев 
									
								

					
	 Работы по сносу уже начались (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце
				
сегодня, 11:57

				

				Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце 
									
								

					
	 В адрес главы района внесено представление
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов
				
сегодня, 11:15

				

				В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов 
									
								

					
	 На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси
				
сегодня, 10:26

				

				На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси 
									
								

					
	 Пассажиры получили переломы (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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