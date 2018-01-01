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сегодня, 20:45
Кровавая драма в Ивановской области: мужчина покончил с собой на глазах жены и ребенка
После произошедшего дочь погибшего впала в шоковое состояние (фото)
О трагедии, случившейся сегодня днем на Текстильной улице в Кинешме, сообщает Кинешемец.RU. По информации интернет-издания, 37-летний мужчина после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покончил с собой. Всё произошло на глазах супруги и ребенка. После случившегося девочка пребывала в состоянии шока.
По некоторым данным, мужчина работал вахтовым методом за пределами Ивановской области. С места происшествия изъят обрез охотничьего ружья.
Фото дома, где и разыгралась кровавая драма: Кинешемец.RU
ключевые слова: самоуюийство суицид
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