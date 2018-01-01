Новости
27-летний житель Ивановской области обвиняется в покушении на убийство
Уголовное дело расследовано и в ближайшее время будет направлено в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Южи, обвиняемого в покушении на убийство.
По данным следствия, в начале августа 2017 года в вечернее время двое не работающих, малознакомых друг с другом мужчин распивали спиртное в лесопарковой зоне города Южи. Во время внезапно возникшей ссоры 27-летний молодой человек нанес собутыльнику несколько ножевых ударов в шею и голову.
«Потерпевший оказал обвиняемому активное сопротивление, в связи с чем преступные действия последнего не были доведены до конца», - сообщили в пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
В ходе расследования обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В ближайшее время уголовное дело будет дело направлено в суд.
- оцените новость:
-
(0)
- 742
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1930
-
(2)
- 3704
-
(0)
- 2098
-
(0)
- 4048