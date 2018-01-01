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Новости

сегодня, 17:18

В Иванове на Соковском мосту произошла авария с участием двух легковушек и грузовика

Пострадали женщина и 7-летний ребенок (фото, видео)

ДТП случилось сегодня около половины пятого вечера на Соковском мосту в областном центре. Автомобиль «Порше», двигавшийся со стороны ж/д вокзала, вылетел на полосу встречного движения (по словам 30-летнего водителя иномарки, он не справился с управление и его занесло), где сначала столкнулся с легковушкой «Форд Фокус», а затем с грузовой машиной «МАЗ».

Как нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали женщина и 7-летний ребенок. Оба находились в «Форде. Женщина госпитализирована, характер полученных ею травм устанавливается. Ребенок, находившийся на заднем пассажирском сиденье не в специальном удерживающем устройстве, вероятнее всего, ударился головой.

По предварительной информации, мужчина, сидевший за рулем «Порше», ранее был лишен водительских прав.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									serov.sn78								
							
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  • сегодня, 19:28
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							а виновата будет девятка которая ехала рядом! Как в пред идущей аварии с порше.Да и номера с порше пропали)))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pensioner2								
							
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  • сегодня, 21:27
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							Барсики,сообщите пжл в органы ГИБДД, контакты приславшего на Ваш сайт видео, тонировочка у него, пускай привлекут к адм.ответственности))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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