В Иванове на Соковском мосту произошла авария с участием двух легковушек и грузовика

Пострадали женщина и 7-летний ребенок (фото, видео)

ДТП случилось сегодня около половины пятого вечера на Соковском мосту в областном центре. Автомобиль «Порше», двигавшийся со стороны ж/д вокзала, вылетел на полосу встречного движения (по словам 30-летнего водителя иномарки, он не справился с управление и его занесло), где сначала столкнулся с легковушкой «Форд Фокус», а затем с грузовой машиной «МАЗ».

Как нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали женщина и 7-летний ребенок. Оба находились в «Форде. Женщина госпитализирована, характер полученных ею травм устанавливается. Ребенок, находившийся на заднем пассажирском сиденье не в специальном удерживающем устройстве, вероятнее всего, ударился головой.

По предварительной информации, мужчина, сидевший за рулем «Порше», ранее был лишен водительских прав.

Фото: УГИБДД

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