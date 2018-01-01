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В Иванове на Соковском мосту произошла авария с участием двух легковушек и грузовика
Пострадали женщина и 7-летний ребенок (фото, видео)
ДТП случилось сегодня около половины пятого вечера на Соковском мосту в областном центре. Автомобиль «Порше», двигавшийся со стороны ж/д вокзала, вылетел на полосу встречного движения (по словам 30-летнего водителя иномарки, он не справился с управление и его занесло), где сначала столкнулся с легковушкой «Форд Фокус», а затем с грузовой машиной «МАЗ».
Как нам сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ивановской области, в результате аварии пострадали женщина и 7-летний ребенок. Оба находились в «Форде. Женщина госпитализирована, характер полученных ею травм устанавливается. Ребенок, находившийся на заднем пассажирском сиденье не в специальном удерживающем устройстве, вероятнее всего, ударился головой.
По предварительной информации, мужчина, сидевший за рулем «Порше», ранее был лишен водительских прав.
Фото: УГИБДД
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Комментарии (2)
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- serov.sn78сегодня, 19:28а виновата будет девятка которая ехала рядом! Как в пред идущей аварии с порше.Да и номера с порше пропали)))))
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- pensioner2сегодня, 21:27Барсики,сообщите пжл в органы ГИБДД, контакты приславшего на Ваш сайт видео, тонировочка у него, пускай привлекут к адм.ответственности))
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