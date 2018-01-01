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сегодня, 16:12
При заливке катка на шуйском стадионе «Труд» образовались пустоты
Дефекты ледяного покрытия вызвали нарекания горожан
На очередном еженедельном заседании в администрации Шуи глава города Сергей Рощин отметил, что поступают нарекания от шуян на состояние катка на стадионе «Труд». Как пояснил директор МАУ ЦСП «Спартак» Леонид Гришин, при заливке образовались пустоты, дефекты ледяного покрытия уже исправили.
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