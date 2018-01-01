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Кражи с голливудским размахом, новая школа в деревне и алименты от детей
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Билет на шоу-балет. Подводим итоги розыгрыша и объявляем новый.
- В каких случаях родители могут претендовать на алименты от детей? И когда в Богданихе начнут строить новую школу?
- В музей ты можешь не ходить, но ЕГО работы видел точно. «Герой губернии» - Марк Малютин.
- Угнать за 60 секунд. Ивановские автоворы действовали с голливудским размахом.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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