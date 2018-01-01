Глава региона посетил детскую поликлинику 7-й ивановской горбольницы

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22 января врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский побывал в детской поликлинике 7-й городской больницы г. Иваново. В прошлом году там закончился ремонт.

Здесь были восстановлены изношенные сети канализации, водоснабжения, электросети, усовершенствована система вентиляции и теплоснабжения. Сделан ремонт помещений. На средства областного бюджета было закуплено современное медицинское оборудование. Каждый кабинет врача оснащен автоматизированным рабочим местом, что позволяет вести электронную документацию.

Главный врач 7-й горбольницы Артур Фокин рассказал главе региона о хорошо налаженной системе записи пациентов: к узкому специалисту можно попасть на приём не только через электронную регистратуру. «Процентов 30 записывается здесь, процентов 30 записывается через телефон, остальные записываются через портал государственных услуг», - сообщил Артур Фокин.

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