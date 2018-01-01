В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев

Работы по сносу уже начались (фото)

Сегодня бригада подрядной организации управления благоустройства ивановской мэрии работала на улице Степанова в районе дома №24. Здесь по заявке местных жителей было ликвидировано аварийно-опасное дерево. Оно имело большое дупло и опасный угол наклона, также была определена сухостойность. Спиливали дерево при помощи автовышки, в безопасном для пешеходов режиме. Все бревна и ветки распилены на части и будут незамедлительно убраны, заверили в администрации города.

В 2017 году подрядными организациями городского управления благоустройства в рамках муниципального контракта осуществлен снос 782 аварийно-опасных деревьев. За 2017 год подготовлено и выдано 418 разрешений на снос зеленых насаждений. На основании указанных разрешений произведен снос деревьев 1559 деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

«Если граждане заметили потенциально опасное дерево на придомовой территории, то необходимо обратиться с заявкой в управляющую организацию. За состоянием деревьев, находящихся на территориях общего пользования, наблюдает управление благоустройства, заявки граждан принимают в отделе по охране окружающей среды. Сотрудники управления производят обследование и выносят вердикт, согласно которому дерево может быть снесено либо подвергнуто кронированию. Если дерево здорово, то в заявке на снос отказывают», - говорится в сообщении мэрии.

Ежегодно администрацией города проводятся мероприятия по сносу аварийных деревьев, высадке новых зеленых насаждений. В рамках субботников в этом году высажено 1043 деверева на территориях общего пользования вдоль оживленных трасс и в парках города областного центра.

По информации управления благоустройства, на содержание и ремонт объектов озеленения выделено на 2018 год порядка 11 млн рублей. В рамках выделенных средств планируется снести около 1000 аварийно-опасных деревьев.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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