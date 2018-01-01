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В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев
Работы по сносу уже начались (фото)
Сегодня бригада подрядной организации управления благоустройства ивановской мэрии работала на улице Степанова в районе дома №24. Здесь по заявке местных жителей было ликвидировано аварийно-опасное дерево. Оно имело большое дупло и опасный угол наклона, также была определена сухостойность. Спиливали дерево при помощи автовышки, в безопасном для пешеходов режиме. Все бревна и ветки распилены на части и будут незамедлительно убраны, заверили в администрации города.
В 2017 году подрядными организациями городского управления благоустройства в рамках муниципального контракта осуществлен снос 782 аварийно-опасных деревьев. За 2017 год подготовлено и выдано 418 разрешений на снос зеленых насаждений. На основании указанных разрешений произведен снос деревьев 1559 деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
«Если граждане заметили потенциально опасное дерево на придомовой территории, то необходимо обратиться с заявкой в управляющую организацию. За состоянием деревьев, находящихся на территориях общего пользования, наблюдает управление благоустройства, заявки граждан принимают в отделе по охране окружающей среды. Сотрудники управления производят обследование и выносят вердикт, согласно которому дерево может быть снесено либо подвергнуто кронированию. Если дерево здорово, то в заявке на снос отказывают», - говорится в сообщении мэрии.
Ежегодно администрацией города проводятся мероприятия по сносу аварийных деревьев, высадке новых зеленых насаждений. В рамках субботников в этом году высажено 1043 деверева на территориях общего пользования вдоль оживленных трасс и в парках города областного центра.
По информации управления благоустройства, на содержание и ремонт объектов озеленения выделено на 2018 год порядка 11 млн рублей. В рамках выделенных средств планируется снести около 1000 аварийно-опасных деревьев.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (7)
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- Русалкасегодня, 15:10А можно парк им. Степанова тоже как-то почисть от сухостоя, а то там столько деревьев в ужасном состоянии, что рано или поздно все бедой обернется, и только тогда будут меры принимать по нашему обычаю про жаренного петуха.
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- yotafonсегодня, 15:49отлично, пора срубать старый трухляк
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- Prokhogiyсегодня, 18:13Когда сажать начнём??? а то план по вырубке в каждом ЖРУ, а плана посадки деревьев нет! Побольше автостоянок в центре!!!Интересно сколько деревьев спилили за прошедшие пару лет!А сейчас деревце по 1000 рублей стоит!Хорошая кормушка будет для "озеленителей".
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- 99dсегодня, 18:25Прохожий, а самому то слабо что либо посадить? Или только прохаживаться умеете, да слюной брызгать?
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- Городскойсегодня, 19:22Плановые работы по превращению Иваново в экологическую помойку продолжаются. Газоны они уже угробили. Теперь добивают зеленые насаждения. По ихнему это "год экологии". Ну что же, ивановцев можно поздравить с токсичной и ядовитой атмосферой. Кстати, вот по этому по онкологии мы занимаем первые места в России. Спиливайте дальше.
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- serov.sn78сегодня, 19:26В Иванове избавятся от тысячи точнее от миллионов рублей ,за которые вырубят деревья для освобождения территории очередного магнита.
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- 123123сегодня, 19:35ВОВА-ПИЛОРАМА! И этим все сказано...
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