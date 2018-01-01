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Новости

сегодня, 13:32

ОНФ: Штрафы за торговлю табаком вблизи школ владельцев ларьков не пугают

Результаты очередного рейда общественников (фото)

Представители Общероссийского народного фронта в Ивановской области провели повторные рейды по выявлению точек, торгующих табачными изделиями вблизи образовательных учреждений. И вновь в поле зрения общественников оказались ларьки на улице Богдана Хмельницкого в Вичуге. Активисты ОНФ сделали контрольную закупку и удостоверились, что сигаретами в ларьке торгуют свободно.

Данная торговая точка обращает на себя внимание общественников уже не в первый раз. Она расположена вблизи образовательных учреждений. От ларька до вечернего техникума – немногим более 80 м, а менее чем в 100 м находится еще одно учебное заведение города – межшкольный учебный комбинат. В ходе прошлых рейдов здесь уже фиксировались продажи табака.

После обращения активистов Народного фронта межрайонная прокуратура провела соответствующую проверку, факты подтвердились. Расстояние от некоторых магазинов, продающих табачные изделия, до ближайшей точки, граничащей с территорией образовательных учреждений, составила менее 100 м по прямой линии без учета искусственных и естественных преград. Вичугская межрайонная прокуратура вынесла в отношении предпринимателей представления об устранении нарушений закона. Также надзорное ведомство вынесло пять постановлений о возбуждении дел об административных нарушениях.

«По всей видимости, владельцев ларьков штрафы за нарушение закона не испугали, и они продолжили незаконную торговлю. Розничная торговля табачной продукцией вблизи образовательных учреждений запрещена федеральным законодательством. Мы повторно обратимся в прокуратуру с просьбой провести очередную проверку и принять, насколько это возможно, более жесткие меры в отношении нарушителей», – заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Юрий Шестаков.

По материалам пресс-службы регионального ОНФ



ключевые слова: табак торговля ларек школа ОНФ рейд
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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							Офигительное достижение. Рукоплещу стоя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Альфред Виаторин								
							
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							Штрафы просто должны быть не копеечные, а с шестью нулями.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							И не только штрафы, но и приостановка деятельности.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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