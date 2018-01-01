Ивановские конькобежки завоевали медали на этапе Кубка России

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18-19 января на льду спорткомплекса «Крылатское» в Москве прошли соревнования по конькобежному спорту в рамках четвертого этапа Кубка России. В соревнованиях приняли участие сильнейшие конькобежцы страны, которые разыграли комплекты медалей на дистанциях 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров, а также в масстарте.

Ивановская конькобежка, выступающая в параллельном зачете за Московскую область Анна Опытова, первенствовала на дистанции 1500 метров, а на дистанции 1000 метров завоевала серебро. Другая представительница Ивановской области Елена Сохрякова стала второй на дистанции 3000 метров.

Добавим, что обе спортсменки стали призерами женского командного спринта. Елена Сохрякова в составе сборной Краснодарского края завоевала золото, а Анна Опытова, выступая за Московскую область, поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Заключительный пятый этап Кубка России по конькобежному спорту пройдет в Кирове.

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