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Новости

сегодня, 12:19

Ушел из жизни экс-председатель Ивановской областной федерации самбо

Заслуженный тренер России скончался после продолжительной болезни

Именитый ивановский тренер, директор Института физкультуры и спорта ИвГУ Александр Лукьянович Дорошенко скончался сегодня на 69-м году жизни. Он жил и работал в Иванове с 1979 года. Начинал тренером по самбо в детско-юношеской спортшколе областного спорткомитета, а затем работал старшим преподавателем в ИГХТУ. В 2001 году возглавил кафедру физкультуры и безопасности жизнедеятельности ИвГУ.

Ивановскую областную федерацию самбо возглавлял с1980 года. Являлся вице-президентом всероссийской федерации самбо. Судья международной категории экстра-класса. За большой вклад и активное участие в развитии самбо награжден серебряным орденом FIAS.

За развитие спортивной сферы области и страны имеет многочисленные награды.



ключевые слова: некролог
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