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Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце
В адрес главы района внесено представление
Опубликованы результаты прокурорской проверки обрушения части многоквартирного дома в Юрьевце.
Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2017 года. В шестом часу утра рухнула стена многоквартирного дома на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря бдительному жильцу Владимиру Галочкину - он услышал треск и поднял по тревоге весь дом. Были эвакуированы 54 человека.
По результатам технического обследования дома выявлено, что одной из причин обрушения явилась просадка фундамента и грунтов основания части здания, в результате подмыва грунтовыми водами в совокупности с небольшим запасом несущей способности грунтового основания.
В ходе проверки установлен факт отсутствия дренажной системы у пострадавшего дома и аналогичных домов в периметрах улиц Титова и Пушкина.
«По результатам проверки в адрес главы Юрьевецкого района внесено представление с требованием организовать работы по восстановлению и обустройству систем приема дренажных вод и поверхностного стока», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.
По факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Комментарии (2)
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- Donald Tram Tararamсегодня, 17:17Причины жильцов мало волнуют .Им плевать , грунтовые воды подмыли фундамент или там фундамента вообще не было .Кто будет выплачивать за потерянное имущество ?
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- Помидоринасегодня, 17:33Улица чья? Пушкина? Вот пусть Пушкин и выплачивет как владелец улицы. А если рухнет дом на улице Титова - Титов платить будет. Что тут непонятного-то?
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