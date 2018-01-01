В регионе обсудили вопросы участия общественных наблюдателей на президентских выборах

22 января в Ивановском доме национальностей по инициативе Общественной палаты Ивановской области состоялось обсуждение вопросов участия общественных наблюдателей на предстоящих выборах Президента РФ 18 марта текущего года.

Участниками круглого стола стали Уполномоченный по правам человека Ивановской области Наталья Ковалева, председатель Облизбиркома Анжелика Соловьева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ивановской области Алексей Ваганов, члены Общественной палаты региона, а также представители общественных советов муниципалитетов и организаций региона. В качестве экспертов выступили члены Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев и Екатерина Курбангалеева, входящие в состав рабочей группы ОП РФ по мониторингу избирательных прав граждан.

Напомним, право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта, закрепилось за Общественными палатами регионов, согласно изменениям, внесенным в закон «О выборах Президента РФ». Совет Общественных палат России также рекомендовал региональным Общественным палатам создать рабочие группы по мониторингу избирательных прав граждан из представителей общественных Советов городских округов и муниципальных районов региона, руководителей некоммерческих организаций, представителей экспертного сообщества. В состав рабочей группы, созданной по инициативе Общественной палаты Ивановской области, вошли 13 экспертов. Ими проведена работа по заключению соглашений о сотрудничестве с общественными организациями, в частности, региональными отделениями Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы»», Ассоциации юристов России, Российского союза молодежи и др. 2 февраля общественные наблюдатели из числа этих организаций начнут обучение, организованное специалистами Избирательной комиссии региона.

В ходе круглого стола им был представлен «Стандарт общественного наблюдения» на избирательном участке. Как сообщил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, ранее наблюдатели на выборах в России не были независимыми, каждый из них принадлежал какой-либо политической силе. Общественные наблюдатели смогут обеспечить необходимую для проведения честных выборов объективность. А предложенный стандарт станет для них инструкцией по работе на избирательном участке.

Еще одной проблемой, решение которой во многом зависит от активности общественных наблюдателей, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева назвала организацию безбарьерной среды на избирательных участках для лиц с инвалидностью. В Ивановской области проводится планомерная работа для обеспечения максимальной доступности избирательных участков для всех категорий населения, в том числе, для лиц с инвалидностью и лиц преклонного возраста: помещения оборудуются кнопками вызова помощи, места для голосования переносятся на первые этажи, к дежурству на участках привлекаются волонтеры.

Кроме того, участники мероприятия обсудили вопросы участия в выборах в качестве наблюдателей представителей средств массовой информации, а также аспекты административной и уголовной ответственности за правонарушения во время выборов.

По материалам департамента внутренней политики Ивановской области

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