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Новости

сегодня, 11:15

В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции (фото)

В поселке Колобово Шуйского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли в частном доме предмет, внешне похожий на гранату РГД. На место происшествия была направлена следственного-оперативная группа.

«Полицейский эксперт осмотрел находку, и, по предварительным выводам специалиста, предмет опасности не представляет», - сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Также на месте происшествия были найдены несколько стрелянных гильз от пистолета.

В управлении Росгвардии по Ивановской области уточнили информацию. По данным ведомства, найденная граната РГД-5 является учебной.

Кроме того, на месте были обнаружены 89 патронов к револьверу «Наган», 41 малокалиберный патрон, 2 патрона ПМ, около 100 граммов дымного пороха, а также учебный автомат АК.

Фото: пресс-служба регионального Управления Росгвардии



ключевые слова: граната пистолет гильзы полиция
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	       		В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов
				
сегодня, 11:15

				

				В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов 
									
								

					
	 На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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