Ивановская полиция приглашает на день открытых дверей

Ивановская полиция приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. Он пройдет 27 января. В программе - встреча с представителями Московского университета имени В.Я. Кикотя, Нижегородской академии МВД России, Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Также будут освещаться вопросы прохождения кандидатами военно-врачебной комиссии.

Начало мероприятия - в 11.00. Место проведения - г. Иваново, улица Кузнецова, дом 47. Вход в здание УМВД по Ивановской области осуществляется по документам, удостоверяющим личность.

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