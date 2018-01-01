Новости
Кастинг на конкурс «Мистер Иваново 2018» прошли 20 человек
21 января в ивановском Центре культуры и отдыха состоялись отборочные туры традиционных ежегодных конкурсов «Джентльмен-шоу 2018», «Мистер Иваново 2018» и «Миссис Иваново 2018».
Кастинг на конкурс «Мистер Иваново 2018» собрал талантливых и смелых юношей. Участники представили визитные карточки: рассказали о себе, своих увлечениях, показали творческие этюды, отражающие их индивидуальность.
Интересы претендентов на звание «Мистера Иваново 2018» отличаются разнообразием: среди них танцы, Web-дизайн, спорт, искусство, игра на музыкальных инструментах, литература, образование, наука, путешествия и многое другое.
По итогам кастинга жюри были отобраны 20 участников, которые продолжат конкурсную борьбу.
Продолжаются кастинги и на конкурс «Миссис Иваново - 2018». 27 января в 15.00 состоится дополнительный отборочный тур. Приглашаются замужние женщины с детьми, возраст значения не имеет.
Участниц ожидают:
- занятия с профессиональными хореографами;
- тематические фотосессии;
- дефиле в коллекциях известных ивановских художников-модельеров;
- опытные визажисты и парикмахеры создадут неповторимый образ каждой участницы к финальному шоу;
- участие в благотворительных акциях и различных мероприятиях;
- ценные призы и подарки от организаторов и спонсоров конкурса.
Подробнее о конкурсе можно узнать в группе социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/missis_ivanovo. Заявки принимаются на почту ckio@bk.ru, а также по адресу ЦКиО: г. Ивново, пр. Ленина, 114, каб. № 44. Справочная информация по телефону: 8 (4932) 37-65-18.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(0)
- 2100
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 1932
-
(2)
- 3704
-
(0)
- 2100
-
(0)
- 4048