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Новости

сегодня, 10:26

На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси

Пассажиры получили переломы (фото, видео)

ДТП случилось 22 января около 13.10 на автодороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе. 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры. 29-летняя девушка получила перелом ребер, 19-летний молодой человек – перелом предплечья.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП такси пассажиры ГИБДД
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Sanecheg								
							
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  • сегодня, 10:34
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										+1
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							Дороги чистить будут ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дон-777								
							
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  • сегодня, 11:00
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							Нет, они это просто не умеют. Они умеют только лить грязь чтоб все ехали как в танке и ничего не видели 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									будь в тренде								
							
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  • сегодня, 11:52
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							Чего на дороги пенять??? 
    
Вчера на этой же трассе водитель Шуйских "13-шек" обогнал меня, как стоячего!! При том, что я двигался со скоростью около 90 км/ч. На заснеженной трассе носиться, это надо быть полным дегенератом. А водители такси, в большинстве своем, именно дегенератами и являются, исходя по "манере езды".
    
Клиентам такси скорейшего выздоровления!! и содрать побольше бабок с этого кретина-водятла!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									13131111								
							
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  • сегодня, 13:12
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							На месте пассажиров нужно подать в суд на водятела такси, слабоумие - не отговорка!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 13:22
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							Поворот к "Мечте" привел в тупик.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • сегодня, 14:14
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										-1
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							Вопрос к тому кто в тренде-как можно ехать по такой дороге в пределах 90км в час? У нас нет ни одной дороги которая была бы очищенна от снежного покрытия во время и качественно! Я не оправдываю таксиста,нои понять его могу т.к. бывает что сами пассажиры просят побыстрее.мало ли что у них там могло произойти!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sanecheg								
							
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  • сегодня, 15:57
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										+1
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							В сб ездил в Тейково. В Тейковский район как в другую страну, чистота, всё посыпано. Даже обочины убраны. Иваново как проклятое место								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Витек37								
							
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  • сегодня, 16:04
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										+1
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							Было как то у меня ДТП  зимой,когда приехал наряд ДПС в первую очередь проверили состояние дорожного полотна,оказалось что дорога была не посыпанна,так они махом накрячили коммунальщиков. В итоге они востанавливали обе машины. Только это все было не в Иваново а в другом регионе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • сегодня, 17:24
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							Таксист теперь " моральку " заплатит пассажирке  в любом случае.А если будет считать себя не виновным , то в суде должен доказать это и возместить себе этот  урон уже за счет того , на кого свалит вину.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев
				
сегодня, 14:02

				

				В Иванове избавятся от тысячи аварийно-опасных деревьев 
									
								

					
	 Работы по сносу уже начались (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце
				
сегодня, 11:57

				

				Прокуратура установила причины обрушения пятиэтажки в Юрьевце 
									
								

					
	 В адрес главы района внесено представление
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов
				
сегодня, 11:15

				

				В Шуйском районе нашли гранату, автомат и множество патронов 
									
								

					
	 На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси
				
сегодня, 10:26

				

				На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси 
									
								

					
	 Пассажиры получили переломы (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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