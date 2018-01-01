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сегодня, 10:26
На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси
Пассажиры получили переломы (фото, видео)
ДТП случилось 22 января около 13.10 на автодороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ивановском районе. 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.
В результате ДТП пострадали пассажиры. 29-летняя девушка получила перелом ребер, 19-летний молодой человек – перелом предплечья.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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Комментарии (9)
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сегодня, 10:26На трассе в Ивановской области перевернулась машина такси
Пассажиры получили переломы (фото, видео)
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Вчера на этой же трассе водитель Шуйских "13-шек" обогнал меня, как стоячего!! При том, что я двигался со скоростью около 90 км/ч. На заснеженной трассе носиться, это надо быть полным дегенератом. А водители такси, в большинстве своем, именно дегенератами и являются, исходя по "манере езды".
Клиентам такси скорейшего выздоровления!! и содрать побольше бабок с этого кретина-водятла!!