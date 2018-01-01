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Новости

вчера, 22:40

Нашествие лис в Иванове: что гонит рыжих хищниц в город

Фото

Ивановцы делятся в соцсетях сообщениями и фотосвидетельствами того, что всё чаще замечают в черте города лис. Рыжие хищницы появляются то в одном, то в другом районе областного центра и почти не боятся людей.

Так, на днях сразу двух лисиц видели на автостоянке на улице Дзержинского, 39. Несколько дней до этого – в парке Степанова, у железнодорожных путей. Время от времени замечают лис, бегающих не где-нибудь, а в самом центре города – на площади Пушкина.

Вероятнее всего, рыжих плутовок в населенные пункты гонит голод: в окрестных лесах резко поубавилось естественной для них пищи. Но не исключено, что часть животных заражена бешенством, когда они практически перестают чувствовать инстинктивный страх перед людьми.

Фото: ВКонтакте / Пешком по Иванову, Новости и происшествия Иваново



ключевые слова: животные лиса
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