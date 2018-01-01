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ПОСЛУШАЙТЕ! Для целого райцентра Ивановской области наступил ледниковый период: кто виноват и что делать?
Холодные звонки на нашу «горячую линию» пошли с утра - жители Пестяков трубили: замерзаем! Так холодно, что дети сидят в одежде на уроках. Мерзнут, но занимаются - никакой сокращенной смены и даже предупреждения родителей, что надо бы одеть своих чад потеплее. Согреться жителям негде - ни на работе, ни в квартирах.
А все потому, что кончился уголь. Местная ресурсоснабжающая организация вся в долгах. Поставщики даже отказались передавать топливо. В понедельник-таки удалось договориться, чтобы уголь привезли. 40 тонн 5 местных котельных вместе поглощают по 20 в день. До конца недели поставки все-таки будут. Но что дальше?
Об этом – в комментарии Евгения Нипота.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (1)
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- Васька Непутевый37 минут назадептимать! газ в гейропу, а райцентр по старинке углем топят и на тот денег нет!!! подняли с колен, что бы раком нас поиметь!!!
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