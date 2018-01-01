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42 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! Для целого райцентра Ивановской области наступил ледниковый период: кто виноват и что делать?

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Холодные звонки на нашу «горячую линию» пошли с утра - жители Пестяков трубили: замерзаем! Так холодно, что дети сидят в одежде на уроках. Мерзнут, но занимаются - никакой сокращенной смены и даже предупреждения родителей, что надо бы одеть своих чад потеплее. Согреться жителям негде - ни на работе, ни в квартирах.

А все потому, что кончился уголь. Местная ресурсоснабжающая организация вся в долгах. Поставщики даже отказались передавать топливо. В понедельник-таки удалось договориться, чтобы уголь привезли. 40 тонн 5 местных котельных вместе поглощают по 20 в день. До конца недели поставки все-таки будут. Но что дальше?

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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									Васька Непутевый								
							
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							ептимать! газ в гейропу, а райцентр по старинке углем топят и на тот денег нет!!! подняли с колен, что бы раком нас поиметь!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом
				
сегодня, 12:33

				

				В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом 
								

					
	 Один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков
				
сегодня, 09:53

				

				В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков 
								

					
	 Коммунальные службы ликвидируют последствия обильного снегопада
				

				

	    			
    
	    				
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