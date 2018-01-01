Новости
сегодня, 18:52
Спортсмены из Ивановской области стали призерами Первенства ЦФО по боям на мечах
И теперь готовятся к Чемпионату России (фото)
В минувшие выходные в Москве состоялось Открытое Первенство ЦФО по современному мечевому бою (СМБ) среди детей (до 18 лет). Всего в Первенстве приняли участие 120 спортсменов из 27 клубов со всех регионов Центрального федерального округа.
Ивановскую область представлял клуб «Авалон», двое воспитанников которого заняли призовые места. Это Ксения Сафронова (15 лет, г. Иваново) - 3 место в категории «девушки 14-17 лет, троеборье». И Максим Федотов (10 лет, Ивановский район) - 2 место в номинации «юноши 10-11 лет, лига «В», щит/меч». Теперь спортсмены готовятся к Чемпионату России.
ключевые слова: меч бой Первенство ЦФО
- оцените новость:
-
(0)
- 272
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 12:33В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом
Один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован
-
(1)
- 2233
сегодня, 11:09В Иванове разыскивается пропавшая две недели назад женщина
Фото, приметы
-
(3)
- 4062
сегодня, 09:53В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков
Коммунальные службы ликвидируют последствия обильного снегопада
-
(1)
- 2639
сегодня, 09:44В Ивановской области водитель потерял сознание, врезался в столб и погиб
Фото
-
(0)
- 4552