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Новости

сегодня, 18:11

Ивановец ограбил ювелирный магазин, чтобы сделать подарок женщине

Возбуждено уголовное дело

В областном центре расследуется уголовное дело по факту грабежа. Преступление произошло в одном из ювелирных магазинов. Мужчина под видом покупателя выбирал золотое изделие. Заинтересовавшую его цепочку он попросил продавца показать поближе. После того, как ювелирное украшение оказалось у него в руках, лже-покупатель сразу же выбежал с ним из магазина.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию. И вскоре личность подозреваемого в грабеже была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 44-летний ранее судимый за кражу ивановец. По его словам, похищенную цепочку он планировал подарить на день рождения знакомой. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: ювелирный магазин грабеж полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Ворон каркнул								
							
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  • сегодня, 18:35
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							НОРМАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА!!!,ЭТО СВЯТОЕ ПОДАРИТЬ БАБЕ ВОРОВАННОЕ РЫЖЬЕ, уважуха челу !!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ruadmin								
							
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  • сегодня, 18:41
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										-1
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							то есть это нормально грохнуть тебя в подворотне и выдрать тебе золотые зубы? Может какой-то НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА потратит на подарочек?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • 49 минут назад
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							Мотив настолько глуп и циничен, что вызывает сомнения в умственной полноценности субъекта. Лучше бы сказал, что жрать нечего. Есть и такие "отцы", что детьми прикрываются.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом
				
сегодня, 12:33

				

				В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом 
								

					
	 Один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков
				
сегодня, 09:53

				

				В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков 
								

					
	 Коммунальные службы ликвидируют последствия обильного снегопада
				

				

	    			
    
	    				
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