Ивановец ограбил ювелирный магазин, чтобы сделать подарок женщине

Возбуждено уголовное дело

В областном центре расследуется уголовное дело по факту грабежа. Преступление произошло в одном из ювелирных магазинов. Мужчина под видом покупателя выбирал золотое изделие. Заинтересовавшую его цепочку он попросил продавца показать поближе. После того, как ювелирное украшение оказалось у него в руках, лже-покупатель сразу же выбежал с ним из магазина.

Сотрудники торговой точки обратились в полицию. И вскоре личность подозреваемого в грабеже была установлена. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 44-летний ранее судимый за кражу ивановец. По его словам, похищенную цепочку он планировал подарить на день рождения знакомой. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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