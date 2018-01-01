Ещё 10 новеньких «скорых» поступили в медучреждения Ивановской области

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В учреждения здравоохранения Ивановской области переданы 10 автомобилей скорой медицинской помощи. Документы и ключи от транспортных средств главным врачам лечебных учреждений вручил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Скорые» переданы в лечебные учреждения моногородов Ивановской области. Новую технику получили Вичугская центральная районная больница (два автомобиля – для г. Вичуга и п. Старая Вичуга), Гаврилово-Посадская ЦРБ (для п. Петровский), Приволжская ЦРБ (г. Приволжск), Кинешемская ЦРБ (г. Наволоки), Тейковская ЦРБ (г. Тейково), Южская ЦРБ (г. Южа), Фурмановская ЦРБ (г. Фурманов), Шуйская ЦРБ (два автомобиля – для п. Колобово и п.Савино). На территории 10 моногородов региона проживают более 150 тысяч человек.

«В конце прошлого года Ивановская область получила 21 автомобиль скорой медицинской помощи, еще 10 автомобилей мы получаем для поддержки моногородов. Потребность в специальной технике в регионе не закрыта, однако дополнительные ресурсы позволят нам сделать получение медицинских услуг более качественным и комфортным для жителей», - отметил Станислав Воскресенский.

Напомним, 21 автомобиль скорой медпомощи был передан в учреждения здравоохранения Ивановской области в конце декабря 2017 года в рамках первой федеральной поставки. Парк пополнился в девяти учреждениях здравоохранения, в том числе 12 автомобилей поступили на Ивановскую станцию скорой медицинской помощи, обслуживающую население городов Иваново и Кохма, Ивановского района. Также в декабре 2017 года машины поступили в Кинешемскую ЦРБ, медучреждения, обслуживающие население Шуи, Родников, Верхнего Ландеха, Комсомольска, Лежнева, Пучежа и Ильинского. В настоящее время парк автомобилей скорой помощи в учреждениях здравоохранения региона составляет 142 машины, и благодаря двум федеральным поставкам снижен износ автопарка в областных учреждениях здравоохранения.

Фото: пресс-служба правительства Ивановской области

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