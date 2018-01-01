По факту отравления кочегара и его брата угарным газом в котельной проводится доследственная проверка

Следователи осмотрели место происшествия

Как мы сообщали ранее, сегодня в помещении котельной при храме на улице Герцена в Юрьевце зашедшей тута прихожанкой были обнаружены двое мужчин, один из которых был мертв, второй находился в бессознательном состоянии. Выживший мужчина госпитализирован в больницу с признаками отравления угарным газом, его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту Пучежским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области организовано проведение доследственной проверки.

По имеющейся информации, выживший является работником данной котельной, погибший – его брат, зашедший в гости. Родственники злоупотребляли спиртными напитками, и накануне как раз распивали спиртное.

«В настоящее время сотрудниками следственного управления произведен осмотр места происшествия, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причин смерти погибшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении регионального СУ СКР.

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