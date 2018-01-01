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«Стоять! Стрелять будем!»: видео полицейской погони и задержания нарушителя в Иванове
Пытавшийся уйти от преследования водитель не имел прав и был пьян
21 января на улице Парижской Коммуны в Иванове 29-летний молодой человек не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства. В ходе преследования он был задержан. Как оказалось, водитель без прав управлял автомобилем «ВАЗ-21102», находясь в состоянии алкогольного опьянения.
На нарушителя составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, ст.12.25 КоАП РФ - невыполнение требования об остановке транспортного средства.
Видео: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области
ключевые слова: ДПС нарушитель погоня задержание
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