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Новости

сегодня, 16:22

«Стоять! Стрелять будем!»: видео полицейской погони и задержания нарушителя в Иванове

Пытавшийся уйти от преследования водитель не имел прав и был пьян

21 января на улице Парижской Коммуны в Иванове 29-летний молодой человек не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства. В ходе преследования он был задержан. Как оказалось, водитель без прав управлял автомобилем «ВАЗ-21102», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя составлены административные материалы по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, ст.12.25 КоАП РФ - невыполнение требования об остановке транспортного средства.

Видео: пресс-служба УГИБДД по Ивановской области



ключевые слова: ДПС нарушитель погоня задержание
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Витек37								
							
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  • сегодня, 16:27
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							Во первых не видно толком никакой погони,во вторых это не ВАЗ 21083 а 2112								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Bobrov37								
							
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  • сегодня, 16:55
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    • 
										-1
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							Видео с регистратора, воспроизведенное на компьютере и снятое на телефон?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 17:11
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    • 
										-1
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							Мне одному показалось не соответствие видео и звука?
    
Ощущение, что звук записывали и накладывали потом.
    
И сирены нет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета  Громова								
							
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  • сегодня, 17:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Да, тебе одному это показалось.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 18:06
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    • 
										0
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							Я на видео увидел только снег и двух вампиров с светящимися глазами)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом
				
сегодня, 12:33

				

				В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом 
								

					
	 Один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков
				
сегодня, 09:53

				

				В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков 
								

					
	 Коммунальные службы ликвидируют последствия обильного снегопада
				

				

	    			
    
	    				
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