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Новости

сегодня, 15:48

8 медалей завоевали спортсмены из Ивановской области на Чемпионате ЦФО по спортивному ориентированию

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С 18 по 22 января в Вологде проходили Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Команду Ивановской области представляли 13 спортсменов областной спортивной школы № 3. По итогам соревнований наши ориентировщики завоевали 8 медалей.

Первый день соревнований проходил в дисциплине «лыжная гонка – маркированная трасса». Тренер-инструктор областной спортшколы Сергей Шалин стал лучшим в возрастной группе «мужчины». Он опередил почти на 2 минуты мастера спорта международного класса из Тамбовской области и почти на 4 минуты - заслуженного мастера спорта из Московской области.

В возрастной группе «женщины» мастера спорта Ирина Тулупова и Наталья Козлова по итогам гонки заняли первое и второе место соответственно.

По итогам второго дня соревнований в дисциплине «лыжная гонка – классика» Сергей Шалин и Ирина Тулупова стали серебряными призерами, а Наталья Козлова завоевала бронзу.

В заключительный день соревнований спортсмены ЦФО соревновались в эстафете по 3 человека. У женщин сильнейшими оказались спортсменки из Ивановской области. Вторыми стали представительницы Московской области, а замкнула тройку призеров сборная команда Москвы. Среди мужских команд первыми на финиш пришли спортсмены из Московской области, вторыми стали представители Ивановской области, а бронза досталось ярославским спортсменам.

В общекомандном зачете Ивановская область стала серебряным призером Чемпионата ЦФО. Первое место завоевала Московская область, третье - у Москвы. В Первенстве ЦФО в возрастной группе «юноши до 18 лет» наша сборная стала третей, а у «юношей до 15 лет» - четвертой.



ключевые слова: спортивное ориентирование лыжи Чемпионат ЦФО
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