Безработный ивановец похитил из магазина Wi-Fi-роутеры

Полиция задержала злоумышленника

В полицию с заявлением обратился заместитель управляющего магазина цифровой и бытовой техники на улице Куконковых в Иванове. Мужчина сообщил, что неизвестный тайно похитил два Wi-Fi-роутера на общую сумму порядка 10 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался безработный ранее судимый 44-летний местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.

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