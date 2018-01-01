Новости
Ковчег с мощами 54 новомучеников и исповедников прибывает в Кинешемскую епархию
Священный Синод РПЦ благословил посещение епархий ковчегом с частицами мощей новомучеников и исповедников. В ковчег помещены частицы мощей 54 новомучеников и исповедников Русской Церкви.
23 января в 09.00 ковчег с мощами прибудет в Троицко-Успенский кафедральный собор Кинешмы, где епископ Кинешемский и Палехский Иларион совершит Божественную литургию и молебен.
Затем ковчег с мощами будет принесен во все районные центры Кинешемской епархии:
24 января — г. Заволжск.
25 января — г. Наволоки.
26 января — п. Лух.
27 января — п. Палех.
28 января — п. Пестяки.
29 января — г. Пучеж.
30 января — п. Верхний Ландех.
31 января — г. Юрьевец.
1 февраля — г. Родники.
2 февраля — Макариев-Решемский монастырь.
3 февраля — храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Кинешма.
«Кровь мучеников — семя христианства». Страданиями и мученической кончиной наши соотечественники — архипастыри, священнослужители и миряне в XX веке укрепили основы христианства на Руси, смогли противопоставить агрессивной атеистической пропаганде традиционные для нашей Родины евангельские ценности. Их подвиг во имя веры стал нерушимой преградой, о которую в итоге разбились волны безбожного хаоса. И теперь святые мощи, пребывающие в пределы Кинешемской епархии, несут Божие благословение нам — наследникам тех даров Божиих, которые заслужили новомученики и исповедники своим твердым стоянием в вере Христовой», - говорится в сообщении пресс-службы Кинешемской епархии.
- оцените новость:
-
(0)
- 581
- 4
Комментарии (4)
-
- макссссегодня, 16:13А мощи старомучеников когда привезут?
-
- droopсегодня, 19:07Ого! Уже оптовые предложения ))))
-
- Петр Ивановсегодня, 19:36Да, чтобы 54 раЗа не воЗить, сраЗу всех, За раЗ. Только Матрону или Матрену московскую Забыли. Тоже бы её За компанию в Кинешму отправили. РаЗ уж у РПЦ чёс, так чего мелочиться!
-
- Васька Непутевый39 минут назадкогда то звезды нашей эстрады по стране разъезжали с концертами, что бы подзаработать и это у них называлось ЧЁСОМ!!!
Новость дня
-
(1)
- 2234
-
(3)
- 4065
-
(1)
- 2640
-
(0)
- 4554