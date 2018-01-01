Новости
За плохую уборку ивановских дворов от снега коммунальщиков будут штрафовать
В областном центре проходят рейдовые осмотры придомовых территорий
Сегодня, 22 января, в Иванове прошли рейдовые осмотры придомовых территорий по оценке качества их расчистки от снега и наледи.
В ходе рейда было обследовано 43 двора многоквартирных домов. Из них 21 придомовая территория была очищена от снега, на 14 управляющими организациями проводились работы. По 8 адресам управляющим компаниям были выданы предостережения в соответствии с действующим законодательством РФ.
«В случае неисполнения предостережений и предписаний по материалам проверки, органы государственного жилищного надзора могут оштрафовать нерадивых исполнителей жилищных услуг», - говорится в сообщении мэрии.
Обследование придомовых территорий специалистами муниципального жилищного контроля продолжается и в настоящее время.
- оцените новость:
-
(1)
- 1599
- 10
Комментарии (10)
-
- Софоклсегодня, 14:36А дороги идеально вычищены? Когда будут ответственных за это штрафовать? И чтоб штрафы не 2-3 тысячи были, а, например, месячный заработок.
-
- ann85сегодня, 14:4324 часа по нормам на расчистку после снегопада у управляшки
-
- вмс37сегодня, 15:41Дороги кстати нормально были очищены, даже сам удивился. Доехал без проблем. А вот до гаража шел по колено.
-
- Медведьсегодня, 16:11а лопата в гараже, да ?
-
- макссссегодня, 16:15Специально отдали бланоустройство придомовшины в частные руки, что е.ать потом комерсов по полной. Самому государству слабо порядок навести, позор
-
- kardiotonikсегодня, 17:15чистить мало,нодо хорошо посыпать дороги,чтобы гололеда не было.
-
- Ивановский Магсегодня, 17:25не надо ничем сыпать, если хорошо почистить, никого гололеда не будет
-
- Софоклсегодня, 17:35Надо и чистить, и посыпать. Причём, вовремя. а у нас навалят песка с солью прямо в снег, и оставят эту кашу на день-два минимум.
-
- Ивановский Магсегодня, 17:41а потом чем посыпали, летит на машины и на пешеходов
-
- один из нассегодня, 19:54А весной от этой дряни тучи пыли.
Новость дня
-
(1)
- 2233
-
(3)
- 4063
-
(1)
- 2640
-
(0)
- 4553