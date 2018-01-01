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Новости

сегодня, 13:40

20-летняя жительница Ивановской области зарезала 18-летнего парня на дне рождения своего ребенка

Возбуждено уголовное дело об убийстве

21 января в квартире одного из домов по улице Ульяновской в Вичуге было обнаружено тело 18-летнего местного жителя с колото-резанной раной живота. По данному факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 21 января компания молодых людей отмечала день рождения сына подозреваемой. Праздник закончился дракой, во время которой хозяйка квартиры нанесла одному из гостей смертельное ножевое ранение. К счастью, самого ребенка в момент совершения преступления в квартире не было.

Подозреваемая в убийстве - 20-летняя жительница Вичуги, не имеющая постоянного источника дохода, - задержана. От нее получена явка с повинной. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: убийство следствие
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