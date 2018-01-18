Трудовая инспекция: Задолженность по зарплате в Ивановской области – более 128 млн рублей

Без заработанных денег остаются 3838 работников 16 организаций

По состоянию на 1 января 2018 года, задолженность по заработной плате имеется в 5 организациях региона. 1034 работникам задолжали 33,3 млн рублей. Такие данные приводит Областное объединение организаций профсоюзов со ссылкой на Ивановостат.

Другие цифры ИОООП приводит, опираясь уже на информацию Государственной инспекции труда в Ивановской области. По состоянию на 18.01.2018, задолженность по зарплате в размере 128,5 млн рублей имеется в 16 организациях перед 3838 работниками.

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