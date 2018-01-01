В Иванове состоялся финал турнира среди дворовых команд по хоккею с мячом

Фото и результаты

В воскресенье, 21 января, на катке во дворе дома № 50 А на проспекте Строителей в областном центре состоялся финал турнира среди дворовых команд по хоккею с мячом.

Спортивное состязание проходило в рамках реализации проекта «Дворовый тренер» при поддержке «Лиги школьного и дворового спорта» и проекта «Детский спорт».

В финале турнира играли 4 районных команды - «Шторм», «Бурый медведь», «Строитель» и «Звезда». По результатам встреч победу одержала команда «Звезда» (инструктор Н.П. Серохвостов). Победителей и призеров наградили грамотами и призами проекта «Дворовый тренер».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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