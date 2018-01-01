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В Ивановской области работник котельной и его брат отравились угарным газом
Один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован
Сегодня утром на улице Герцена в Юрьевце прихожанка местной церкви зашла в помещение котельной погреться, где обнаружила двух мужчин, находившихся в бессознательном состоянии. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, один из мужчин скончался, второй в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
По предварительным данным, мужчины, являющиеся братьями, отравились угарным газом. Тот, который сейчас больнице - работник этой самой котельной. Погибший зашел в котельную к брату в гости. Известно, что накануне братья употребляли спиртные напитки.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства случившегося.
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