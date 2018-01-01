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сегодня, 12:13
На двух ивановских перекрестках отключат светофоры
Планируемое время отключения
23 января в областном центре будут временно отключены светофоры:
- с 10.00 до 11.00 на перекрестке улиц Калинина и Громобоя;
- с 09.00 до 17.00 на перекрестке улиц Генерала Хлебникова и Кудряшова.
Об этом сообщает городское управление благоустройства.
ключевые слова: перекресток светофоры
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