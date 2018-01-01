Новости
В Иванове открывается противопожарная квест-комната
Проект ориентирован на приобретение навыков решения сложных задач, связанных с ЧС
24 января в здании областного отделения ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество) состоится открытие квест-комнаты на противопожарную тематику.
«Данный проект ориентирован на приобретение навыков решения сложных задач, связанных с чрезвычайными и пожароопасными ситуациями, обучение правилам пожарной безопасности, осуществление деятельности в области пожарной безопасности, пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди различных социальных групп населения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.
Проект в первую очередь рассчитан на детей, на формирование у них навыков осознанного безопасного поведения в быту и правила поведения при пожарной опасности.
По легенде в квест-комнате произошло загорание в помещении лаборатории. Перед командой стоит задача выполнить алгоритм действий при пожаре. Время прохождения квеста - 90 минут. Команда должна выполнить 7 заданий.
Данный проект дает возможность рассказать и показать, как созидательную, так и разрушительную сторону одного и того же явления, в данном случае огня, научить мерам предосторожности, а также правилам поведения при возникшем пожаре.
- оцените новость:
-
(0)
- 973
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 2233
-
(3)
- 4060
-
(1)
- 2639
-
(0)
- 4552