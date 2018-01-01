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сегодня, 11:35
В Иванове пройдет областная научно-практическая конференция по ревматологии
В ней примут участие терапевты, врачи общей практики, ревматологи, ортопеды, гериатры, неврологи
24 января в ивановской медицинской академии пройдет областная научно-практическая конференция, посвященная 105-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Е.С. Мясоедова. Тема – «Вопросы ранней диагностики и новые технологии в лечении ревматических заболеваний». Мероприятие пройдет в рамках заседания Ивановского отделения Российского научного медицинского общества терапевтов. В конференции примут участие участковые терапевты, врачи общей практики, ревматологи, ортопеды, гериатры, неврологи.
ключевые слова: медицина врачи ревматология конференция
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