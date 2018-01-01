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сегодня, 11:09
В Иванове разыскивается пропавшая две недели назад женщина
Фото, приметы
В областном центре разыскивается 39-летняя Данилова Наталья Вячеславовна. 8 января 2018 года она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
ПРИМЕТЫ: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, карие глаза.
ОДЕЖДА: светлый пуховик, синие джинсы, черные замшевые сапоги.
С СОБОЙ: черная сумка.
К поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново».
Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).
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Комментарии (2)
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- baba ygaсегодня, 16:55есть информация, что она подверглась жестокому насилию... хочу обратиться к Прокуратуре Советского района, отреагируйте на заявление о ее пропажи от матери и свяжитесь с ней.
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- федороф22 минуты назаднеужели у какой-то мрази рука поднялась!!!!
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