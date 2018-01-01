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Новости

сегодня, 11:09

В Иванове разыскивается пропавшая две недели назад женщина

Фото, приметы

В областном центре разыскивается 39-летняя Данилова Наталья Вячеславовна. 8 января 2018 года она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, карие глаза.

ОДЕЖДА: светлый пуховик, синие джинсы, черные замшевые сапоги.

С СОБОЙ: черная сумка.

К поискам пропавшей подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Иваново».

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или знает ее местонахождение, сообщать информацию по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102, 112 (2).



ключевые слова: поиск розыск
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									baba yga								
							
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							есть информация, что она подверглась жестокому насилию... хочу обратиться к Прокуратуре Советского района, отреагируйте на заявление о ее пропажи от матери и свяжитесь с ней.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							неужели у какой-то мрази рука поднялась!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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