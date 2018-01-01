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сегодня, 10:16
Ансамбль из Палеха стал победителем международного конкурса
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12-14 января в Санкт-Петербурге прошел X Международный фестиваль-конкурс «Невские перспективы». В фестивале принял участие ансамбль танца «Каприз» поселка Палех. Коллектив представил два танца - «Час пик» и «Веселые ребята», и был награжден дипломом I степени.
В состав ансамбля «Каприз» входят дети в возрасте 12 лет, все они - активные участники концертных программ и музыкальных конкурсов Палехского района.
В 2017 году ансамбль «Каприз» принимал участие в XXI открытом общенациональном фестивале творческих дарований «Большая перемена», где также вошел в число победителей и стал обладателем диплома лауреата II степени.
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