Ивановец занял первое место на первенстве ЦФО по боксу

И обеспечил себе попадание на первенство России (фото)

С 14 по 19 января в Ярославле проходило первенство Центрально федерального округа среди юниоров 16-17 лет. На турнире Ивановскую область представляли 6 спортсменов - воспитанники областных и городских спортивных школ. Всего в соревнованиях участвовало более 110 человек из всех областей ЦФО.

В упорных боях до финала дошел воспитанник ивановской спортшколы Христос Делибалтов (тренер – мастер спорта России Антон Шевелев). Одержав в финале трудную победу над представителем Ярославля, Христос Делибалтов занял 1 место, тем самым обеспечив себе попадание на первенство России, которое пройдет в феврале 2018 года в Сыктывкаре.

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