Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

11 минут назад

Ивановец занял первое место на первенстве ЦФО по боксу

И обеспечил себе попадание на первенство России (фото)

С 14 по 19 января в Ярославле проходило первенство Центрально федерального округа среди юниоров 16-17 лет. На турнире Ивановскую область представляли 6 спортсменов - воспитанники областных и городских спортивных школ. Всего в соревнованиях участвовало более 110 человек из всех областей ЦФО.

В упорных боях до финала дошел воспитанник ивановской спортшколы Христос Делибалтов (тренер – мастер спорта России Антон Шевелев). Одержав в финале трудную победу над представителем Ярославля, Христос Делибалтов занял 1 место, тем самым обеспечив себе попадание на первенство России, которое пройдет в феврале 2018 года в Сыктывкаре.



ключевые слова: спорт бокс Первенство ЦФО
  • оцените новость:
  • (0)
  • 81
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации