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Новости

26 минут назад

В Иванове выпала четверть месячной нормы осадков

Коммунальные службы ликвидируют последствия обильного снегопада

По данным синоптиков, по состоянию на 7 утра 22 января в областном центре выпала четверть месячной нормы осадков. Высота снега составила до 30 см. Как сообщили в городском управлении благоустройства, на ликвидацию снеженых завалов в ночь с 21 на 22 января были направлены 27 комбинированных дорожных машин и два фронтальных погрузчика. С 14:30 21 января спецтехника осуществляла сгребание снега. С 02:00 производилось повторное сгребание, а также обработка участков дорожного полотна противогололедной смесью.

Расчистку перекрестков, площадей, парковок, раздвигание снежных валов вели автогрейдер и 9 тракторов. На механизированную уборку тротуаров были направлены 6 тракторов.

Вывоз снега продолжили 8 единиц спецтехники. Работы проводились на улицах Полка Нормандия-Неман и Люлина. Всего вывезено 355 кубометров снега. Всего с начала сезона - 38 562 кубометров.

Сегодня уборку проезжей части по фактической погоде продолжили 28 комбинированных дорожных машин и два фронтальных погрузчика. С 8 утра спецтехника проводит полную обработку дорожного полотна противогололедной смесью по всему городу.

На ручную расчистку тротуаров направлены 25 рабочих, бригада из 23 человек продолжит уборку остановок общественного транспорта мостов и путепроводов. Ручной уборкой тротуаров займутся 25 рабочих, 36 человек продолжат расчистку подходов к пешеходным переходам. Кроме того, оперативные бригады рабочих направлены на расчистку от снега пешеходных подходов к детским садам и другим социальным объектам, а также в частном секторе.



ключевые слова: осадки снегопад уборка
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