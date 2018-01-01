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36 минут назад
В Ивановской области водитель потерял сознание, врезался в столб и погиб
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Смертельное ДТП случилось 21 января около 15.00 на улице Деревенской в деревне Игнатово Ивановского района. 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» во время движения потерял сознание, в результате чего машина врезалась в металлическую опору. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото: УГИБДД
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