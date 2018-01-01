Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:41

В Ивановской области во время пожара погиб 82-летний дедушка

Фото

Трагедия произошла сегодня около 7 часов утра в селе Селищи Южского района. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара в жилом частном доме погиб 82-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: пожар гибель МЧС
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1025
  • 2







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									вася топор								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							земля тебе пухом дед								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Stoya								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							СелищИ вроде были с утра.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •