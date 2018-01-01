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сегодня, 17:41
В Ивановской области во время пожара погиб 82-летний дедушка
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Трагедия произошла сегодня около 7 часов утра в селе Селищи Южского района. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара в жилом частном доме погиб 82-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС
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Комментарии (2)
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- вася топорсегодня, 18:23земля тебе пухом дед
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- Stoyaсегодня, 19:26СелищИ вроде были с утра.