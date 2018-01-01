В Ивановской области во время пожара погиб 82-летний дедушка

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Трагедия произошла сегодня около 7 часов утра в селе Селищи Южского района. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара в жилом частном доме погиб 82-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС

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