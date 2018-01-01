В Ивановской области девушка сломала позвоночник, перевернувшись на BMW

Автомобилистка не была пристегнута ремнем безопасности

Авария произошла вечером 19 января на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Тейковском районе. 27-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля BMW- Х5, вылетела в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы головы и перелом позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в Тейковскую ЦРБ. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в момент аварии девушка не была пристегнута ремнем безопасности.

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