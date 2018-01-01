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Новости

сегодня, 15:01

В Ивановской области девушка сломала позвоночник, перевернувшись на BMW

Автомобилистка не была пристегнута ремнем безопасности

Авария произошла вечером 19 января на трассе Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Тейковском районе. 27-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля BMW- Х5, вылетела в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП автомобилистка получила травмы головы и перелом позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в Тейковскую ЦРБ. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в момент аварии девушка не была пристегнута ремнем безопасности.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Ибрагимов								
							
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  • сегодня, 16:56
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										-1
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							Щель? 27 лет как от даты выпуска? За рулем??? Одна эта композиция уже сама по себе представляет гремучую смесь, тающую смертельную опасность для общества. Выпучи зенки щель несется вперед, не имея ни малейшего понятия об осторожности, и не обладая навыками предвидения дорожной ситуации. В общем, ничего удивительного. Автомобиль - источник повышенной опасности, а щель за рулем автомобиля - потенциальная катастрофа!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 17:08
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    • 
										-1
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							Чуть выше автор прав. Не пойму СМИ, нет нормальных новостей? Или рядовое дтп- событие?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 17:27
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    • 
										-1
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							права-купила, машину - купила, а ездить - забыла (или "бабла"не хватило)??????????????????????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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