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Новости

сегодня, 20:24

В Ивановской области в Уводи случился пожар

Площадь возгорания составила 90 квадратных метров

Сообщение о пожаре в деревне Уводь Ивановского района поступило на пульт дежурного сегодня в 14.37. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, жилой частный дом уже полыхал по всей площади. Огнем было охвачено 90 квадтратных метров строения.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 29 человек и 7 единиц техники.



ключевые слова: пожар МЧС
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