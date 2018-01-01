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Новости

сегодня, 20:02

В Иванове взрослый с подростком украли с прилавка магазина 46 плиток шоколада

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы

В полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из ивановских магазинов самообслуживания. Женщина сообщила, что из торговой точки на улице Велижской неизвестные тайно похитили с прилавка 46 плиток шоколада.

Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили подозреваемых. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 28-летний и 15-летний местные жители. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.



ключевые слова: кража магазин шоколад полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									вася топор								
							
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  • сегодня, 20:51
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    • 
										+1
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							украли максимум на 5 тр  получат максимум 5лет   жалко ребят  (понять и простить) коль дед мороз подарков не принес								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Аристарх Доминикович								
							
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  • сегодня, 20:56
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										+1
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							Может они всего две шоколатки украли, а на них хотят повесить 46 по недостаче.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • сегодня, 21:02
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										+1
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							Наверняка камера не 2 шоколадки записала,а то за такую операцию Ы (списание)и директора привлекут.если докажут,а сладкоежкам дадут по 2 условно,на первый раз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kovalevka								
							
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  • 17 минут назад
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										0
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							за 6-ти метровым забором хохочут и ржут над этим всем пойду пересмотрю интервью Нэвэльного барсу :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kovalevka								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							хохочут над тем что облапошили этих папуасов, а они друг друга грызут((( хочется вот чтобы все наоборот было)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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