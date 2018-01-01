В Иванове взрослый с подростком украли с прилавка магазина 46 плиток шоколада

Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы

В полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из ивановских магазинов самообслуживания. Женщина сообщила, что из торговой точки на улице Велижской неизвестные тайно похитили с прилавка 46 плиток шоколада.

Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили подозреваемых. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 28-летний и 15-летний местные жители. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.

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