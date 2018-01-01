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сегодня, 20:02
В Иванове взрослый с подростком украли с прилавка магазина 46 плиток шоколада
Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы
В полицию с заявлением о краже обратилась директор одного из ивановских магазинов самообслуживания. Женщина сообщила, что из торговой точки на улице Велижской неизвестные тайно похитили с прилавка 46 плиток шоколада.
Прибывшие на место происшествия оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и вскоре установили подозреваемых. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались 28-летний и 15-летний местные жители. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Воришкам грозит до 5 лет лишения свободы.
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Комментарии (5)
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- вася топорсегодня, 20:51украли максимум на 5 тр получат максимум 5лет жалко ребят (понять и простить) коль дед мороз подарков не принес
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- Аристарх Доминиковичсегодня, 20:56Может они всего две шоколатки украли, а на них хотят повесить 46 по недостаче.
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- Миха79сегодня, 21:02Наверняка камера не 2 шоколадки записала,а то за такую операцию Ы (списание)и директора привлекут.если докажут,а сладкоежкам дадут по 2 условно,на первый раз.
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- kovalevka17 минут назадза 6-ти метровым забором хохочут и ржут над этим всем пойду пересмотрю интервью Нэвэльного барсу :)))
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- kovalevka16 минут назадхохочут над тем что облапошили этих папуасов, а они друг друга грызут((( хочется вот чтобы все наоборот было)