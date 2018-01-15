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сегодня, 17:38

Пропавшая в Иванове 15 января 14-летняя девочка вышла на связь

Но домой пока так и не вернулась 

Как мы сообщали ранее, 15 января в Иванове пропала 14-летняя Леля Семенова. Девочка ушла из дома и не вернулась. К ее поискам подключилась полиция.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановском области нам сообщили, что Леля вышла на связь с родственником и инспектором по делам несовершеннолетних. Однако домой пока так и не вернулась.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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