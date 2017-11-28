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сегодня, 12:30
В ивановской "Единой России" критикуют кадровые решения губернатора
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский произвел несколько кадровых назначений в правительстве области, о которых мы рассказывали ранее.
Эти решения вызвали некоторую реакцию - в том числе среди представителей партии власти.
В частности, депутат Ивановской городской Думы и один из постоянных спикеров местного отделения "Единой России" Сергей Куприянов заявил в интервью порталу "Региональные комментарии":
"Пока что какой-то стратегии в назначениях врио губернатора Станислава Воскресенского не видно.
Поскольку пришел он без команды, делается это исходя из каких-то непонятных соображений, возможно, и в какой-то степени вероятности случайно. На данном этапе дать его действиям какие-то обоснования очень тяжело...
Есть достаточно большое количество людей, которые действительно зарекомендовали себя при прошлом губернаторе, но которые почему-то не попали в состав правительства нынешнего губернатора. Это и бывшие высокопоставленные сотрудники правительства, и руководители мэрии и так далее. Почему не используется опыт этих людей, для меня это тоже остается загадкой".
Эти решения вызвали некоторую реакцию - в том числе среди представителей партии власти.
В частности, депутат Ивановской городской Думы и один из постоянных спикеров местного отделения "Единой России" Сергей Куприянов заявил в интервью порталу "Региональные комментарии":
"Пока что какой-то стратегии в назначениях врио губернатора Станислава Воскресенского не видно.
Поскольку пришел он без команды, делается это исходя из каких-то непонятных соображений, возможно, и в какой-то степени вероятности случайно. На данном этапе дать его действиям какие-то обоснования очень тяжело...
Есть достаточно большое количество людей, которые действительно зарекомендовали себя при прошлом губернаторе, но которые почему-то не попали в состав правительства нынешнего губернатора. Это и бывшие высокопоставленные сотрудники правительства, и руководители мэрии и так далее. Почему не используется опыт этих людей, для меня это тоже остается загадкой".
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"К тому же сам Куприянов - ... является Нормальным, адекватным и ничем не запятнанным".
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