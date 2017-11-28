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Новости

сегодня, 12:30

В ивановской "Единой России" критикуют кадровые решения губернатора

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский произвел несколько кадровых назначений в правительстве области, о которых мы рассказывали ранее.  

Эти решения вызвали некоторую реакцию - в том числе среди представителей партии власти. 
В частности, депутат Ивановской городской Думы и один из постоянных спикеров местного отделения "Единой России" Сергей Куприянов заявил в интервью порталу "Региональные комментарии": 
"Пока что какой-то стратегии в назначениях врио губернатора Станислава Воскресенского не видно.
Поскольку пришел он без команды, делается это исходя из каких-то непонятных соображений, возможно, и в какой-то степени вероятности случайно. На данном этапе дать его действиям какие-то обоснования очень тяжело... 
Есть достаточно большое количество людей, которые действительно зарекомендовали себя при прошлом губернаторе, но которые почему-то не попали в состав правительства нынешнего губернатора. Это и бывшие высокопоставленные сотрудники правительства, и руководители мэрии и так далее. Почему не используется опыт этих людей, для меня это тоже остается загадкой".


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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									lkuyt0								
							
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  • сегодня, 13:04
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										+1
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							ВСЁ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ В БИБЛИИ ЗАПИСАНО ,СВИДЕТЕЛЕЙ НУЖНО ОСТАВЛЯТЬ ПО ДОРОГЕ.ЗНАЧИТ ОПЫТ БЫВШИХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ ВНУШАЕТ ДОВЕРИЯ И ЯВЛЯЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ МОЛОДЕЦ ПО УМУ СДЕЛАЛ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 13:08
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    • 
										+1
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							Ой, ой, можно подумать эти высокопоставленные сотрудники вывели область на передовые позиции) Гнать поганой метлой всех с отрицательным опытом развала всего чего только можно. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • сегодня, 13:44
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										-1
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							Правильно сказал. Конечно же - уверена - он не о всех бывших, а о нескольких, наверняка компетентных, но конфликтующих с бывшей командой гитариста и его приспешников, включая конькова. К тому же сам Куприянов - один из немногих городских депутатов, который хоть и состоит в ЕР (это не диагноз - идиотам просьба не орать, в любой партии есть и те и другие), который является Нормальным, адекватным и ничем не запятнанным.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Нейтральный								
							
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  • сегодня, 14:12
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    • 
										+1
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							У каждого человека своя жизненная позиция. И нынешняя команда врио напоминает больше на басню Крылова «А вы ребята как ни садитесь в музыканты не годитесь...». Как область грабила команда Меня так с тех давних времён ничего не изменилось в регионе. Лица и те одни и теже. Только позицию Губернатора меняют на  Конькова потом Воскресенского, а все остальное болото было так и остаётся. Хвала Меню, умеет народ сделать беднее во всех смыслах...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Неповторимая								
							
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  • сегодня, 15:01
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    • 
										+1
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							По моему Коньков умеет народ сделать беднее, а не Мень. При Мене и пособия за детский сад получали, и смеси с кашей давал  по 5 пачек каждому! А Коньков все урезал, экономил на детях!!! Да еще с этим мусором... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 15:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							на нашу область уже давно в федеральном центре смотрят как на "дохлую лошадь".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета Громова								
							
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  • сегодня, 16:25
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    • 
										+1
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							Молодец! Гнать всю старую команду. Это болото и у них один опыт есть, как набить себе карманы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 16:33
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    • 
										+1
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							Пришел без своей команды, все надеялись остаться при своих интересах, а оно вон как все вышло! теперь критикуют...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Неповторимая								
							
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  • сегодня, 19:45
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это кто тут такой умник минус постввил? Коньковский прихвостень?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
    • 
							
  • сегодня, 21:09
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    • 
										+1
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							Правильно сделал что Невзял,а то есть такие,годами сидят,штаны протирают,перепачкают неотмоешься.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ljjhh								
							
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  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ЗОЛОТЫЕ СЛОВА.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ljjhh								
							
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  • 36 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Я не знаю,как должно быть,но вы делаете правильно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ding								
							
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  • 24 минуты назад
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										0
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							anastasia-gc  
    
"К тому же сам Куприянов - ...  является Нормальным, адекватным и ничем не запятнанным".    
    

    
МЕДИКИ ГОВОРЯТ: "Нет абсолютно здоровых, есть недообследованные"   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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