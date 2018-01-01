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Фотографу Владимиру ЕГОРОВУ - 70!
30 ФОТО юбиляра - мгновения нашей истории
Одному из ведущих фотокорреспондентов Ивановской области, нашему коллеге - Владимиру Егорову - 20 января исполняется 70 лет.
Владимир Михайлович начинал свою фотобиографию с газеты «Заря» Ивановского камвольного комбината.
Публиковался в «Ленинце», «Иваново-Вознесенске», «Вольном слове», «Буднях», «Буднях-2», «Ивановской газете».
С 1994 года постоянное место "дислокации" - муниципальная газета "РАБОЧИЙ КРАЙ".
"Барс" присоединяется к поздравлениям юбиляру!
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