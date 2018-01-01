Мэрия отказала сторонникам Навального в шествии и митинге в центре Иванова

Но организаторы акции все равно собираются выйти на митинг - у цирка ( скрин )



Как мы сообщали ранее, в понедельник, 15 января, сторонники оппозиционного политика Алексея Навального уведомили администрацию города Иваново о том, что 28 января они планируют провести в областном центре шествие и митинг в рамках забастовки избирателей. Участники акции хотели начать ее в 14:00 на площади Ленина, затем пройти шествием до площади Пушкина, где и организовать митинг.

Сегодня организаторы акции рассказали, какой ответ им пришел из мэрии:

«В понедельник, первый возможный для подачи уведомления день, ровно в 8:40, минута в минуту с началом приёмных часов, мы подали в администрацию города уведомление об акции 28 января.

Как выяснилось, мы «опоздали». Таинственные заявители уже успели занять все возможные площадки для митингов в городе, а пройти шествием мы не сможем в связи с проведением «масштабных работ по восстановлению дорожного покрытия» на ул. Калинина, той самой, асфальт на которой не могут отремонтировать уже несколько лет. Искренне надеемся, что жителей города впечатлит не только масштаб работ, но и их результат.

Таким образом, ничего кроме мемориала «Красная Талка» власти нам предложить не смогли. С подобным предложением мы согласиться не можем и не хотим».

Сторонники Навального в Ивановской области заявляют, что обжалуют решение администрации регионального центра в суде. Что же касается 28-го числа, что в 14.00 они все-таки собираются выйти на митинг в сквер у памятника Фрунзе (около цирка). «Сквер является гайд-парком, где согласование для митинга не требуется», - говорят они.

поделиться ссылкой:

