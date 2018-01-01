Открыт первый в Ивановской области мобильный офис «Почты России»

Фото

В селе Михалево Ивановского района открыли первый в Ивановской области мобильный офис «Почты России». Об этом на своей страничке в соцсети сообщил глава района Сергей Низов, отметив что это – долгожданное событие.

Фото: ВКонтакте / Сергей Низов

поделиться ссылкой:

