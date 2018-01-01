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сегодня, 20:09
Открыт первый в Ивановской области мобильный офис «Почты России»
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В селе Михалево Ивановского района открыли первый в Ивановской области мобильный офис «Почты России». Об этом на своей страничке в соцсети сообщил глава района Сергей Низов, отметив что это – долгожданное событие.
Фото: ВКонтакте / Сергей Низов
ключевые слова: Почта России мобильный офис
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Комментарии (6)
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передвижная кухня очередей, зачем?! что за бред?!
Хотя нет! - Не бред! - До меня дошло!
- Кому: Константину Макарычу, в деревню!
Ваня, ты был в селе Михалево Ивановского района, вот он, путешественник во времени!
Но главное, я обожаю как у нас туалеты соответствуют духу 21 века - дырка над ямой. Жуть какая-то. Вроде и идея есть, а прям смотришь и содрогаешься на этот кошмар.
Потом местная школота унесет на разбор как автомат с жевачкой