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Новости

сегодня, 20:09

Открыт первый в Ивановской области мобильный офис «Почты России»

Фото

В селе Михалево Ивановского района открыли первый в Ивановской области мобильный офис «Почты России». Об этом на своей страничке в соцсети сообщил глава района Сергей Низов, отметив что это – долгожданное событие.

Фото: ВКонтакте / Сергей Низов



ключевые слова: Почта России мобильный офис
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Tiger Claw								
							
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  • сегодня, 20:18
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										+1
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							Может организовать нормальную работу стационарных офисов почты, а не до 15-17.00, когда народ еще работает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									DRON8666								
							
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  • сегодня, 20:40
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										0
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							В городе невозможно получить отправления...Отделение связи №13 работает с 8-00 до 17-00.С введением терминалов очереди стали по 20-30 человек люди приходят берут номерок стоят минут 20 и уходят..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:56
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										0
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							вот если бы они перед уходом отдавали/продавали свой номерок - был бы профит ;)
    
передвижная кухня очередей, зачем?! что за бред?!
    
Хотя нет! - Не бред! - До меня дошло!
    

    
 - Кому: Константину Макарычу, в деревню!
    
Ваня, ты был в селе Михалево Ивановского района, вот он, путешественник во времени!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									RyBak Rybak123								
							
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  • сегодня, 20:53
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										0
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							Представляете как "весело" будет все в этом сарае из металла летом на 30° жаре??? 
    
Но главное, я обожаю как у нас туалеты соответствуют духу 21 века - дырка над ямой. Жуть какая-то. Вроде и идея есть, а прям смотришь и содрогаешься на этот кошмар. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 21:00
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							почему просто денег не дать местному отделению на обычную "буханку" чтоб привез посылки, зачем этот гроб с кампутером(4G наверное есть) - чтоб очередь была не внутри а снаружи? в 25ти градусный мороз?
    
Потом местная школота унесет на разбор как автомат с жевачкой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 40 минут назад
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										0
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							Бесплатный совет губернатору. Через почто банк (реклама тоже бесплатно) оплачивайте жкх. Хотя он х. поймет 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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