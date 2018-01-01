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сегодня, 19:41

ПОСЛУШАЙТЕ! Смерть в подъезде в ожидании "скорой": почему такое возможно

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Это случилось в понедельник. Шуя. Комсомольская площадь, дом 6. Женщина за 50 умирает в подъезде, не дождавшись приезда «скорой». Ее заметила в агонии соседка. Был полдень. Женщина периодически кричала и звала на помощь. Но решающим в итоге стало то, что умирающая была явно нетрезвой…

Лишь около 14.40 растерявшаяся соседка позвонила в скорую помощь. Потому что отвечать за нетрезвую никто не хотел. Но и в «скорой» пояснили: без полиции на алкогольный случай не поедем. Ждите. В итоге в сопровождении правоохранителей медики все-таки приехали на вызов. Но спустя еще почти час. Женщина к тому моменту уже была мертва.

Причину смерти пока что устанавливают. Но что-то мне подсказывает, что женщину за эти три часа еще можно было спасти. И убивает равнодушие спецслужб. Они призваны спасать людей, а те в итоге умирают от их бездействия. Ни полиция, ни служба 112, так широко распиаренная, не донесли до медиков, что человеку плохо. А ведь звонили не раз.

Вопросы вызывает и причина, по которой не приехала на вызов полиция: нет машин. Обычно у нас в регионе так только со «скорыми»…

Подробнее об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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