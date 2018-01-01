Севергазбанк предложил инвестировать в дополнительную негосударственную пенсию

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Севергазбанк предложил частным клиентам новый продукт - создание собственного пенсионного капитала, что позволит получать дополнительную негосударственную пенсию и сохранить достойный уровень жизни после окончания трудовой деятельности. Для этого необходимо оформить индивидуальный пенсионный план партнера банка, одного из ведущих негосударственных пенсионных фондов страны - НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления.

Размер дополнительной негосударственной пенсии будет зависеть от размера первого и последующих взносов клиента, периода накопления и инвестиционного дохода, который обеспечивает негосударственный пенсионный фонд. Первоначальный взнос составляет 30 000 рублей. Период выплаты пенсии устанавливается по выбору клиента.

В отличие от банковских вкладов у индивидуальных пенсионных планов есть ряд преимуществ и особенностей. Благодаря государственной поддержке клиентам доступен социальный налоговый вычет в размере 13% на сумму взносов (но не более 120 000 рублей в год). Средства плана, включая инвестиционный доход, наследуются в полном объеме на этапе накопления и выплат (за исключением этапа пожизненных выплат). Они не входят в состав совместно нажитого имущества. На средства плана не может быть наложено взыскание, арест по требованиям третьих лиц. Пенсионные выплаты по договорам, заключенным в свою пользу, не облагаются НДФЛ, независимо от размера полученного инвестиционного дохода. Ежегодный инвестиционный доход может быть существенно выше, чем доходность депозита.

Оформить договор индивидуального пенсионного плана и сделать первый взнос можно в любом офисе Севергазбанка. Пополнять счет можно через онлайн-банк или мобильное приложение Севергазбанка без комиссий.

«Индивидуальный пенсионный план - это инструмент, позволяющий любому желающему за счет личных средств и налоговых льгот сформировать дополнительный капитал для себя и своих близких независимо от государственной системы обязательного пенсионного страхования. Чем раньше человек начинает пользоваться этим продуктом, тем больше затем будет личная пенсия, - комментирует Сергей Тишко, заместитель председателя правления Севергазбанка. - Многолетний опыт работы нашего партнера НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления в сфере негосударственного пенсионного обеспечения дает возможность предложить один из лучших продуктов на рынке финансовых услуг».

Справочная информация

О банке

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. Севергазбанк был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из 43 офисов, работающих в девяти субъектах РФ: Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской, Ивановской, Волгоградской областях, Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Головной офис находится в г. Вологде, в котором банк является крупнейшей региональной кредитной организацией. Для клиентов банка доступно более 300 банкоматов и 100 платежных терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка. Банк имеет рейтинг кредитоспособности от Агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный. По итогам 2017 года Севергазбанк вошел в топ-100 кредитных организаций по объему активов, по данным портала banki.ru.

О фонде

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» создан в 2014 году в результате реорганизации НПФ «ГАЗФОНД» и является преемником его прав и обязанностей по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В 2017 году Фонд завершил процедуру реорганизации в форме присоединения КИТФинанс НПФ, НПФ Наследие, НПФ Промагрофонд. Фонд одним из первых прошел процедуру акционирования и проверку Банком России для вступления в систему гарантирования прав застрахованных лиц, включен в Реестр НПФ – участников системы под №1. Обладает наивысшими рейтингами надежности от ведущих национальных рейтинговых агентств: ruААА от «Эксперт РА» и ААА от «Национального Рейтингового Агентства».

6,2 млн человек являются клиентами фонда, объем пенсионных накоплений превышает 450 млрд руб., пенсионных резервов – 17 млрд руб.

По итогам 2016 года доходность инвестирования пенсионных накоплений составила 13,16, по негосударственному пенсионному обеспечению – 10,52%.

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